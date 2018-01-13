中國山西警破獲大型詐騙案 8台灣人被抓

2018-01-13 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國山西太原公安近日破獲一樁大型電信詐騙案，涉案金額高達2832.7萬元人民幣（約台幣1.3億元），逮捕了14名嫌犯，其中包含8名台灣人。

據《新華社》報導，山西省太原市陽曲縣公安局在本月11日破獲這起詐騙案，當局於去年5月30日接獲報案，說有一家公司帳戶被詐騙約1350萬元人民幣（約台幣6152萬元）。調查發現，在同月27日，該公司的會計接到一通自稱是「太原市檢察院」的電話，表示這名會計涉入洗錢案，應當立即與天津警方的「朱隊長」聯絡，之後「朱隊長」要這名會計於公司電腦上下載軟體，並將「行動支付USB」插入公司電腦，沒想到3天過去，公司帳戶竟然少了1350餘萬元人民幣。

案發後，警方第一時間停止可疑帳戶的支付動作，並開始著手追蹤贓金流向，警方派出50多名警力到各省市調查，取得了中國25家銀行共4000餘份證據、約800G影片資料、6萬多條網路數據，以及篩選10萬多條可疑人士訊息，最後發現所有跡象都指向一個以台籍人士為首的詐騙集團。

花了近半年努力，警方陸續從中國各地逮捕14名犯嫌，其中有8名台籍人士（5男3女），1名港籍人士，凍結資金3300萬元人民幣（約台幣1.5億元），追回贓款472.8萬元人民幣（約台幣2154萬元）。據悉這個犯罪集團做案過程橫跨兩岸或境外，在得手詐騙金額後，嫌犯立即透過網路，在各地利用多個帳戶，分批轉帳到海外，再利用海外洗錢團體進行洗錢。