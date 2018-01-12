投票可以拍照嗎？ 俄國大選用這招衝高投票率

2018-01-12 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕台灣法律禁止投票時拍照，俄羅斯卻反其道而行！俄羅斯總統大選在即，為拉高普廷的投票率，選舉團隊考慮舉辦抽獎活動，吸引年輕族群投票。年輕人只要在投票後，站在票亭前自拍上傳後，即有機會抽得iPhone等蘋果電子產品。當地學者指出，若該活動成為一股潮流，將會吸引更多人參與這場投票「派對」。

據《莫斯科時報》報導，總統大選的候選人得票率只要超過7成，高票當選的機率大大提升。選舉團隊為衝高投票率，聘請2家公關公司籌備自拍活動，目標族群為18至39歲的年輕選民們。此活動所有參加者必須先投票後再自拍，並從裡面選出最優秀的照片，即可獲得蘋果（Apple）相關的電子產品作為獎品。

2017年9月俄羅斯政府曾在7個地方選舉中試辦自拍活動，當時比賽提供的三個獎項，分別是iPhone 7，iPad和Apple Watch。

據俄羅斯政治分析家馬卡金（Alexei Makarkin）指出，政府希望透過抽獎相關活動，鼓勵年輕人投票，並帶動家中的長輩前往投票。除此之外，1名政治學者卡贊科夫（Grigory Kazankov）分析，「抽獎活動的重點不是iPhone和iPad」，而是將活動成為一股潮流，吸引更多人來參與這場投票「派對」。

俄羅斯衝高選票新招，投票後自拍上傳的抽獎活動。在台灣投票此舉是萬萬不能，因為投票日當天帶手機、攝影器材進投票所，不僅違反選罷法規定，將開罰3萬至30萬元不等罰金，且各投開票所都會張貼警語宣導，並設置受罰警示區及籃子放置手機。