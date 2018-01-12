中國啟用M503新航路 美右派媒體評論意在污辱和激怒台灣

2018-01-12 10:43

〔駐美特派員曹郁芬／華府十一日報導〕中國片面宣佈M503新航路，被視為美國極右派代表的「布賴特巴特新聞」10日在報導中指出，這是中國經過仔細估算後用來污辱和激烈台灣的作為。

「布賴特巴特新聞」立場鮮明地挺川普，原本由美國總統川普的前首席策士巴農擔任執行長，巴農最近才因為在新書中抨擊川普家人而被迫離職。

這篇報導說，台灣外交部長宣稱中國的行動嚴重影響了區域安全與飛行安全，但這個舉動比較不像威脅，而像是仔細估算過用來污辱或激怒台灣，目前台灣的民航機無須被迫改道，也沒有迫在眉睫的軍事效應，新的航道更接近台灣，屬於一種在沒有侵入台灣領空的情況下的侵略行為。

這篇報導指出，2015年相關航路劃設之時，被認為是在羞辱台灣總統馬英九。現在中國啟用相關新航道也被類比為對現任總統蔡英文的污辱，蔡英文一般被認為較馬英九更不願屈從壓力。

報導引用台灣立委羅致政的話指出：「他們一直在挑戰底線。他們正將台灣逼到角落。他們希望台灣有所回應，甚至反應過度」；羅致政也擔心，全球過於聚焦北韓，並爭取中國合作以解決北韓核彈危機，因而忽視了中國對台灣的挑釁行為。

被問到美國是否已就中國片面宣佈M503新航路一事向國際民航組織表達關切，美國務院主管公共外交的次卿戈登史汀今天在例行記者會上表示，當做出決定後，美國會跟所有受影響的相關者溝通。

戈登史汀在記者會上被問到，美國是否會鼓勵中國與台灣就M503新航路對話時並沒有直接答覆問題，僅表示國務院稍晚會有回應。

國務院東亞局發言人亞當斯傍晚在答覆記者的電郵中重申，美國關切北京在未和台灣當局諮商情況下修改台灣海峽的民航機航路，美國反對台海任何一邊片面採取改變現狀的行動，鼓勵雙方在尊嚴和尊重的基礎上進行建設性對話，亞當斯強調，「有關台海民航與安全的議題應由兩岸透過對話決定。」