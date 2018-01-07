泰迪熊禮物有亡父香水味 小女孩聞到掩面大哭

2018-01-07 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕2名12歲與7歲的美國亞利桑那州女孩，她們的父親在2017年6月死於全身性紅斑狼瘡症，母親為了讓她們保有對父親的記憶，在他們的泰迪熊耶誕禮物撒上父親的古龍水，2名女孩聞到這個味道，立刻止不住盈眶的淚水，崩潰大哭。

根據《每日郵報》報導，3名住在美國亞利桑那州鳳凰城的女孩，16歲的阿琳娜（Alina Angel）、12歲的阿菈琳（Aaralyn）與7歲的阿菈妮（Allani），2017年6月遭遇喪父之痛，64歲的父親亞歷克斯（Alex）死於免疫系統疾病，母親史蒂芬妮（Stephanie Angel）則為3姊妹準備特別的耶誕禮物。

史蒂芬妮從熊熊工作室購入3隻泰迪熊娃娃，並將亞歷克斯遺留在世的衣服拆剪、縫製後，穿在泰迪熊身上，並替它們噴上亞歷克斯生前最愛的巴寶莉（burberry）香水，且將錄有亞歷克斯聲音及其最愛歌曲的錄音盒，放入泰迪熊玩偶內，最後將它們放入禮物袋。

2017年12月25日耶誕節當天，在16歲的阿琳娜掌鏡下，2名姊妹分別打開禮物袋，抱出泰迪熊，立刻聞到父親的味道，輕輕地抱住泰迪熊嗅著，在7歲的阿菈妮觸動錄音盒，父親的聲音及主題曲洩出之際，12歲的阿菈琳立刻掩面大哭，阿菈妮亦隨後熱淚盈眶。

報導指出，這段催淚的影片原版，已在網路上獲得100萬人次的觀看，史蒂芬妮表示，孩子們父親的聲音來自過去的電話備份錄音，「女兒們現在能夠聽見爸爸的聲音，聞到他的味道，就像是父親陪著她們過耶誕節，現在她們每天晚上都抱著泰迪熊睡覺」。

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