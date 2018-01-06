澳洲醫用大麻出口合法！衛生部長：全球首屈一指供應

澳洲衛生部長韓特表示，澳洲未來有可能成為「全球首屈一指的醫用大麻供應來源」。（資料圖，路透）

2018-01-06 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府於5日宣布醫療用大麻出口合法化，衛生部長韓特（Greg Hunt）野心勃勃地表示，澳洲有可能成為「全球首屈一指的醫用大麻供應來源」。而專家則認為，這將會在澳洲大麻產業吹起一股前仆後繼的浪潮，2020年產業規模將達到10億美元（約新台幣300億元）。

據《CNN》報導，針對醫療用大麻合法化，韓特表示這對國內患者與供應來說是「非常重要的一步」，而且澳洲未來可能成為「全球首屈一指的醫用大麻供應者」，不過，發放出口執照有個條件，就是要讓澳洲國內病患要優先獲得照顧。

專家則認為，這將會在澳洲大麻產業吹起一股前仆後繼的浪潮。澳洲企業「高峰資產管理」（Peak Asset Management）的顧問達岡（Niv Dagan）則批評，政府此舉等同於打開海外投資澳洲大麻產業的大門，根據達岡的估算，澳洲醫療用大麻的產值到2020年將擴大4倍，產業規模將達到10億美元（約新台幣300億元）。而美國市場研究中心（Gvr）曾公開估算，全球醫療用大麻的市場規模到2025年將超過550億美元（約新台幣1.65兆元）。

報導指出，娛樂用大麻在澳洲仍未合法，但2016年聯邦修法開放醫療用大麻，此舉贏得民眾廣泛支持。而2015年美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）發布的研究指出，大麻對緩解慢性疼痛具有療效。

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