新年最大笑話？微信：我們不看、不存用戶對話記錄

微信官方平台「微信派」今發布聲明，澄清微信不會留存用戶聊天紀錄，也不會將其用於大數據分析。（彭博）

2018-01-02 13:18

〔即時新聞／綜合報導〕對於外界質疑發言內容被窺視監管，微信官方平台「微信派」今發布聲明，澄清微信不會留存用戶聊天紀錄，也不會將其用於大數據分析。對此，中國網友嗆聲，「新年最大笑話」！

微信派以「最近，有人認為『我們（騰訊）天天在看你的微信』」為題，撰文「驚呼」，「派爺想說，用了這麼久微信，竟然還有人不知道這個知識點！」要使用者們拿出本子「抄寫並背誦」。

文中提到，首先，「微信不留存任何用戶的聊天記錄，聊天內容只存儲在用戶的手機、電腦等終端設備上」；其次，「微信不會將用戶的任何聊天內容用於大數據分析」；第三，「因微信不存儲、不分析用戶聊天內容的技術模式，傳言中所説『我們天天在看你的微信』純屬誤解」。

微信派也在文末呼籲，「尊重用戶隱私一直是微信最重要的原則之一」，微信並無理由，也沒有許可權「去看你的微信」。

中國網友回應，「呵呵呵」、「說謊話」、「此地無銀三百兩」、「微信，言微不可信」、「新年最大笑話」、「親身經歷，微信聊天紀錄會被監測和過濾」、「那為啥公安都可以去查」、「當全國人民都是傻子」、「知道你們不看，我特別失落」、「如果微信不儲存，那就是違法」。