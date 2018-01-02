加拿大冷到爆！ 連企鵝都要進室內避寒

在冷冽寒風刺骨下，加拿大體感溫度甚至低至零下40度，連當地動物園都把企鵝移到室內避寒。圖為台北動物園的國王企鵝。（北市動物園提供）

2018-01-02 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕北極冷凍氣團大量往北美宣洩，在寒潮的狂浪下，加拿大、美國遭逢入冬以來的最嚴酷寒冬，首當其衝的加拿大，許多地區白天氣溫都低於零下30度，在冷冽寒風刺骨下，體感溫度甚至低至零下40度，連動物園都把企鵝從露天園區移到室內避寒。

綜合外媒報導，在寒潮侵襲下加拿大迎近半世紀以來最冷跨年夜，加拿大全國在元旦最高溫地區位於魯珀特王子港（Prince Rupert）僅零下7.5度，而加拿大北方的努納福特地區（Nunavut）則出現零下40度的低溫；連企鵝都受不了如此酷寒的天氣，卡加利動物園（Calgary zoo）決定將原先位於露天園區的企鵝全數移入室內避寒。

園方表示，對於企鵝來說，牠們不一定會覺得太冷，「我相信牠們的身體可以承受比這更酷寒的天氣，但畢竟牠們不是野生的。」園方認為，讓幼鳥頂著酷寒天氣可能有風險在，故決定若低溫低於零下25度，就將企鵝移入室內。

在極端低溫的情況下，除了許多跨年晚會停辦外，多倫多一年一度的元旦「北極熊跳」（Polar Bear Plunge）也被迫取消，為了迎接新年，勇者會在元旦這天跳入冰冷的海水中慶祝，但今年太冷了，主辦單位被迫在13年來首度取消該活動。