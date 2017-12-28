抓到了！ 美間諜衛星拍到 中國海上走私油品給北韓

美間諜衛星拍到，今年10月後中國籍船隻疑似在公海上與北韓船隻進行油品走私，次數多達30幾次。（圖擷自newsweek.com）

2017-12-28 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻頻進行核試遭聯合國決議制裁，中國海關總署日前聲稱，中國在11月完全沒有出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至北韓；不過外傳中國仍暗助北韓，美間諜衛星拍到，今年10月後中國籍船隻疑似在公海上與北韓船隻進行油品走私，次數多達30幾次。

南韓《朝鮮日報》報導，中國和北韓船隻在黃海的公海區域上走私油品30多次，全程被美國間諜衛星拍到，美方已將衛星偵察所得影像訊息通報給韓日兩國。韓國政府當局和美軍消息人士透露，捕捉到幾百至幾千噸級規模的北韓和中國船隻，在海上走私油類等貨物現場的畫面，甚至查出了朝鮮和中國船隻的名字。

美國財政部已在上月21日，公開了今年10月19日拍攝到朝鮮船隻，在海上與第三國船隻彼此連接固定後停泊的照片。美國白宮國家安全助理麥馬斯特也警告，「我們正在監視很多精煉油類的船對船交貨等，持有這些船隻的公司將面臨最嚴厲的經濟制裁。」

目前這種「船對船交貨」行為，已被安理會今年9月簽訂的對北韓制裁2375號決議明文禁止。不過這類在公海的走私仍難以杜絕。美國在22日簽署安理會2379號決議第9條中，增加有關條款與罰則，並要求加入嚴厲的海上封鎖方案，中國雖同意簽署這一安理會決議，但對處罰此種海上走私的態度較為消極。

儘管中國海關總署提供的數據顯示，11月中國完全沒有出口任何汽油、柴油、燃油和航空煤油等石油產品至北韓；數據還顯示，11月中國也未從北韓輸入任何鐵礦砂、煤炭和鉛礦。但業界消息人士透露，中國仍透過一條老輸油管，對北韓輸油。