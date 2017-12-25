祕魯總統宣布 特赦貪汙入獄的前總統藤森

現年79歲的秘魯前總統藤森謙也因任內涉嫌貪汙及違反人權，在2009年被判處25年有期徒刑，因其健康狀況每況愈下，秘魯總統宣布特赦藤森。（路透）

2017-12-25 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕現年79歲的秘魯前總統藤森謙也因任內涉嫌貪汙及違反人權，在2009年被判處25年有期徒刑，由於他健康狀況每況愈下，秘魯總統庫琴斯基（Pedro Pablo Kuczynski）終於決定，出於「人道主義原因」宣布特赦藤森。

綜合外媒報導，秘魯總統庫琴斯基的政府受到秘魯最大反對黨「人民力量」（Popular Force）的制肘，後者為在秘魯國會是最大黨，而該黨的黨主席為藤森謙也的女兒藤森惠子，藤森惠子多次向庫琴斯基喊話：「運用你的總統職權來執行特赦」，自2013年以來，藤森三度申請赦免要求，秘魯總統庫琴斯基在今年6月首度鬆口表示：「我覺得是時候來討論了。」

庫琴斯基去年曾說沒有特赦藤森的打算，但他准許像藤森謙也這樣的老年囚犯能以居家監禁方式，完成剩餘刑期；不過庫琴斯基決定在當地24日晚上，正式宣布特赦藤森，總統辦公室聲明指出：「79歲的藤森因健康原因被特赦。」特赦消息傳出後，支持者湧進藤森所在的醫院外歡呼慶祝，許多人激動掉淚。

日裔的前總統藤森謙也在秘魯國內評價兩極，許多秘魯人認為他帶動了秘魯經濟成長和清剿國內恐怖組織「光明之路」（Shining Path）等，但他任職後期，涉嫌多起政治貪污以及人權侵害，他一度棄職流亡日本，偷渡回南美時被捕，在2009年被判處25年有期徒刑。

藤森的女兒藤森惠子在2006年當選秘魯國會議員，在2011年參選秘魯總統敗選，2016年捲土重來，但以些微差距敗給了現任總統庫琴斯基。