「格鬥狂人」徐曉冬惹怒江湖 沉寂半年首發聲...

徐曉冬曾因在20秒內KO太極宗師魏雷一戰成名，但卻因為囂張的個性讓他身敗名裂，目前的他已經收斂氣燄，只想安然度日。（圖擷自新浪體育）

2017-12-19 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國「格鬥狂人」徐曉冬今年4月27日與「太極宗師」魏雷舉行比試，結果在20秒內KO魏雷，並稱「中國武術是花拳繡腿、太極是騙人的」惹怒江湖各大門派，成名之後的徐曉冬並沒有因此發達，反而成為過街老鼠，常被許多武館的人埋伏圍毆，因此養成了走夜路會開手機手電筒的習慣，連教拳的武館也被迫打烊。

據《新浪體育》報導，徐曉冬在挑戰中國武術一戰成名後，變成媒體爭相追逐的對象，每天安排採訪，只能睡3、4個小時，雖然曾經提出收費採訪的要求，但都被當地媒體拒絕。

有企業家出100萬人民幣（約454萬元台幣）讓徐曉冬第二度「打假」；幾家直播平台開價一、兩百萬邀請他入駐；他甚至還簽約了一家娛樂公司。

可是，條款和承諾還沒來得及落實，5月3日，武術協會發表聲明，將他和魏雷的比武定性為「有違武德，涉嫌違法」的「約架」。自此，各種邀約都化成泡沫，他唯一靠出名賺來的錢只有錄製《鏘鏘三人行》節目時拿到的4000元（約1萬8150元台幣）。

此外因為講話得罪不少習武之人，常常有人圍堵在他拳館外面，或是暗巷裡面圍毆他，因此他養成了走在暗巷就會開啟手機手電筒功能的習慣。

徐曉冬原本擁有3家武館，也被以各種不同理由，遭到房東收回，現在僅存一家正常經營。本來他封閉自己不再跟外界聯絡，但他後來想通：「我不能停止打假，只要我還在打，就有人能關注到我，我要是停，肯定會被人弄死。」