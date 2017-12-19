「她騎在我身上...」 美老翁：我的童貞被外星女人奪走

美國紐約74歲男子哈金斯（David Huggins），宣稱自己年輕時被外星女性奪走童貞。（圖擷自YouTube）

2017-12-19 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約74歲男子哈金斯（David Huggins），宣稱自己年輕時被外星女性奪走童貞，並透露自己擁有60餘個半人類半外星人的混血後代。

據《鏡報》報導，哈金斯以繪畫展示他與外星人邂逅的過程，可以看到一名長相詭異的人形生物騎在他身上。哈金斯回憶，他首次與外星人接觸是在8歲左右，到了17歲時，有天他在樹林散步，看到一個女人坐在樹下，她接著就站了起來，朝哈金斯慢慢走來。

哈金斯說，他瞬間被喚醒了性慾，巴不得立刻脫掉褲子。他躺在地上後，外星女性便看著他，讓哈金斯感到劇烈又痛苦的高潮。哈金斯透露，他看著她的眼睛，隨後就暈倒了，就這樣他失去了童貞。

哈金斯指出，外星女性的身材非常姣好，和平常人不一樣的是，她有很長的指甲，眼睛也非常大，臉龐則非常蒼白。哈金斯是在接受《愛與飛碟》（Love and Saucers）紀錄片拍攝時，接受採訪並回憶這些過往的遭遇。

事實上，從1987年開始，哈金斯就致力於以畫筆重現自己與外星人的接觸過程。紀錄片製作人亞伯拉罕（Brad Abrahams）表示，雖然他還不確定要如何製作哈金斯的故事影片，但他確實知道哈金斯是個善良、謙遜、誠實的人，並且相信他真的是經歷過超自然體驗。