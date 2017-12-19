不只繞台？共機飛日本海訓練 嗆聲日本海不是日本的

中國戰機18日通過對馬海峽上空，闖入南韓的防空識別區，並首次於日本海上空進行訓練。（示意圖，非文中機種）（國防部提供）

2017-12-19 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍於昨（18）日表示，中國戰機通過對馬海峽上空，除了闖入南韓的防空識別區，並於日本海上空進行訓練，這也是中國戰鬥機首次通過日本海上空。中國空軍強調此次訓練完全合情合理，還直接嗆聲：「日本海不是日本的海」。

據《NHK》報導，中國軍方昨日派出Su-30戰鬥機、H6K轟炸機以及其他偵察機組成編隊，飛過對馬海峽後有史以來首次於日本海進行軍事訓練。中國軍方表示，這次訓練應對了外國軍機的「干擾」，達成了既定訓練目的，提升了遠洋機動能力。

另外，中國空軍於微博帳號「空軍發布」上發表新聞稿強調，此次訓練不針對任何特定國家、地區和目標。由於對馬海峽屬於非領海海峽，依照《聯合國海洋法公約》，所有國家均享有航行自由，因此中國空軍飛越對馬海峽赴日本海國際空域遠洋訓練，「合法、合理、合情」，還直接嗆聲：「日本海不是日本的海」。

對此，南韓軍方的共同參謀本部發表聲明指出，中國5架軍機於18日從東海起飛，闖入蘇岩礁上方的防空識別區。而日本防衛省表示，5架軍機通過九州的對馬海峽上空，並在東海與日本海間不斷來回飛行，航空自衛隊立即派出戰機起飛應對。

報導指出，中國過去雖曾派遣轟炸機與偵查機飛行，但戰鬥機通過卻是前所未有，五架飛機通過日本海後掉頭返回東海，並未侵犯日本領空。