「不認為他想開戰」 麻吉笑談金正恩：他就像小朋友！

2017-12-16 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國職籃前球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）日前上《深夜脫口秀》（Late Show），與主持人柯爾伯特（Stephen Colbert）暢談，直言他認識的北韓領導人金正恩（Kim Jong Un），其實就像「一個孩子」。

綜合媒體報導，56歲的羅德曼與33歲的金正恩，兩人是忘年之交。羅德曼憶述，先前出訪北韓時，金正恩直接問他，「羅德曼先生，我們只想了解，我們能相信你嗎？」羅德曼回應「當然」後，雙方才有機會進一步交流。

羅德曼表示，金正恩雖是政權繼承人，但「他其實更像一位小朋友」。柯爾伯特指出，「他是擁有核武的小朋友」。羅德曼聞訊隨即替麻吉辯駁，「許多人說金正恩是瘋子，實在笑死人，也許他有那一面，但在我眼中他不是這種人」，還說金正恩謀殺叔叔，將屍體拿去餵狗的新聞，是無稽之談。

羅德曼提到，每次訪問北韓，都會發現金正恩又多替人民做了很多事，「其實他很想改變自家既有文化」。羅德曼說，月初北韓曾嗆聲美國試圖「求戰」，但他不認為金正恩想要打仗，因對方先前曾表態不願開戰，「外界誤解他了」，並稱金正恩個性沉穩，與家人相處時「總是在笑」。

羅德曼也在節目中自清，「我只是想協助美國與北韓溝通，不希望別人說我背叛美國，我絕對沒有」。