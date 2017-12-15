杜特蒂孫女將滿18歲 總統府內拍下華麗生日照

菲律賓總統杜特蒂的孫女伊莎貝爾明年將迎接18歲生日，她在馬拉坎南宮提前拍攝生日照。（圖翻攝自winnramos IG）

2017-12-15 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂的孫女伊莎貝爾（IsabelleDuterte）明年1月將迎來18歲生日，她在馬拉坎南宮提前拍攝生日照，俏麗身影讓網友不禁大喊：「美得令人屏息！」但也有部份民眾對此表達不滿，認為她濫用特權。

綜合外媒報導，菲國的化妝師拉莫斯（Winn Ramos）今天在社群網站Instagram上張貼了多張伊莎貝爾的照片，她身處華麗的馬拉坎南宮內，穿著閃閃發亮的大紅色禮服與碎花洋裝，微露香肩，成熟臉龐散發甜美氣息。

伊莎貝爾是杜特蒂長子巴奧洛．杜特蒂（Paolo Duterte）的女兒，明年1月26日將滿18歲，即使身分特殊，伊莎貝爾一直以來都很低調，鮮少出現在媒體版面當中；沒想到這組生日照出來後，卻遭來民間部份批評聲浪，認為她濫用特權。

馬拉坎南宮發言人羅奎（Harry Roque）強調這並無不妥：「這不該成為話題，她本來就可以住在馬拉坎南宮、但她沒有；她只是跟其他民眾一樣，想在總統府內拍拍照罷了。」他並表示，不久前也有一名藝人在宮內為女兒辦了洗禮儀式、也有眾議員開了生日派對，伊莎貝爾拍照根本不算什麼特權；重點是，這些私人活動並沒有用到納稅人半毛錢。

伊莎貝爾穿著閃閃發亮的大紅色禮服在馬拉坎南宮內拍照，身形有如公主。（圖翻攝自winnramos IG）

伊莎貝爾換了套俏麗的碎花洋裝，美麗身影讓網友屏息。（圖翻攝自winnramos IG）