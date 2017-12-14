迪士尼1.57兆收購福斯娛樂 X戰警可望回歸漫威宇宙

2017-12-14 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕迪士尼（Walt Disney）今宣布，已經敲定以524億美元（約1.57兆元台幣），收購美國影視巨擘21世紀福斯（21ST CENTURY FOX）娛樂產業，包含其旗下電影工作室等資產。

這2家好萊塢巨頭從上個月就傳出展開協商要交易旗下資產，在併購完成後，迪士尼將以壓倒性規模穩坐全球最大娛樂公司，但協商卻因無法達成共識而幾度停擺，不過今晚間則傳出迪士尼確定以524億美元收購21世紀福斯娛樂產業，不過據美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，包含福斯廣播公司（Fox Broadcasting network）及電視台，還有福斯新聞（Fox News）及福斯財經網（Fox Business）等則不包含在交易範圍內。

在收購完成後，包含《X戰警》（X-Men）、死侍（Deadpool）等將有望回歸漫威宇宙，因為此前《X戰警》及死侍的所有權是在福斯手上，迪士尼雖擁有漫威影業（MARVEL STUDIO），但並未掌控所有漫威角色的電影權，因此這樁收購案的消息先前就已引起影迷關注。

這項收購案對雙方來說也是好消息。對福斯來說，除了股票大漲外，福斯的公司市值也會隨著飆升，之後也能專注於體育、新聞和廣播電視。至於迪士尼則可進一步強化其媒體帝國，挽救苦苦支撐的電視業務，特別是應對全球串流媒體公司Netflix的挑戰。