戰鬥民族養的寵物貓咪？ 呆萌大貓真實身分竟是「美洲獅」

這隻有著超呆萌表情的貓咪，你能想像是超級兇猛的美洲獅嗎？（圖片由l_am_puma授權提供使用）

2017-12-12 15:30

〔影音新聞／綜合報導〕先前網路上流傳一張「走失貓」洗澡照片，超無辜呆萌眼神融化許多網友，同時也有眼尖網友驚嚇留言：「這不是貓，這是美洲獅！」

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原來這是發文者開的一個小玩笑，照片的主角是一隻叫做「梅西（Messi）」的2歲雄性美洲獅，目前正在俄羅斯與飼主快樂的生活著。梅西以前住在莫斯科的寵物動物園，專門供遊客觸摸及合照，但是牠的身形比一般雄性美洲獅瘦小，小時候又受過傷，無法回到野外獨自生活，因此被現在的主人收養，住在普通公寓中。

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I_am_puma（@l_am_puma）分享的貼文 於 2017 年 9月 月 11 4:32上午 PDT 張貼

被領養的梅西，現在每天都過著與主人撒嬌的幸福生活，而主人為了維持牠的健康，每天都餵牠大塊的肉，盡可能補充營養。而在主人愛的教育下，梅西也不會破壞家具，洗澡時也不像一般貓咪會全力逃跑，完全將城市生活適應得非常良好。為了讓梅西更加社會化，現在主人也會每周帶牠去跟狗一起上訓練班，學習跟人類生活的禮儀及規矩。

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許多網友被梅西的可愛表情給煞到，大喊「好想養一隻！」、「快被萌死了」，但飼主也發表聲明，表示梅西是因為狀況特殊才會被領養，也希望不要再有類似情況發生。一般的美洲獅是非常危險的，飼主呼籲不要貿然模仿，不然不僅可能危及性命，也可能觸法。