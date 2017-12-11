又震！ 伊朗伊拉克邊界發生6.0地震

2017-12-11 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗和伊拉克邊境又再地牛翻身！

《路透》引述伊朗國營媒體報導指出，伊朗西方邊境週一（11日）發生芮氏規模6.0地震，震央靠近克爾曼沙省（Kermanshah）的阿茲格雷（Azgaleh），該地區最大城市也感受到明顯搖晃。

伊朗媒體《IFP》指出，地震發生在當地時間17時39分（台灣時間22時39分），根據德黑蘭大學地理研究所地震中心指出，這起地震深度約10公里。

目前尚未傳出傷亡消息。

上月12日，克爾曼沙省發生規模7.3強震，造成至少630人罹難。