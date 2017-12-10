編逾台幣1.9億元 日本購置「陸基神盾系統」防北韓飛彈

日本防衛省確定將於2018年度預算中，追加申請超過台幣1.9億元的經費來安裝「陸基神盾系統」，防禦北韓飛彈。（美聯社）

2017-12-10 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢日漸緊張，日本防衛省2017年8月17日傳出，要引進能將攔截導彈「SM-3」安裝在陸地上的「陸基神盾系統」，現在日本防衛省確定將於2018年度預算中，追加申請超過台幣1.9億元的經費來安裝「陸基神盾系統」。

根據《共同社》報導，日本防衛相小野寺今（10）日表示，2018年度的政府預算，將會有一筆7.3億日元（約台幣1.9億元）的國防預算，該筆預算會用來購置兩套「陸基神盾系統（Aegis Ashore）」，對北韓導彈進行防禦，該防禦系統能搭載海上自衛隊宙斯頓艦的攔截導彈「SM-3」。

7.3億日元預算中，包含地質調查與測量費、導彈部署設計費等細項，小野寺認為，北韓目前不斷加強導彈威力，因此日方必須竭盡所能，繼續提升「不間斷、持續防護全國各地的能力」，因此「陸基神盾系統」購置費用亦列入「2017年度補充預算案」。

據悉，「陸基神盾系統」在警戒性、負擔性與導彈搭載多元性，都優於海上的宙斯盾艦，能安裝美、日共同研發的改良型攔截導彈「SM3 BLOCK 2A」，精進防禦範圍、導彈攔截高度與命中準確性，提升對北韓導彈威脅的總體防禦。