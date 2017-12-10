紀念劉曉波 德國人在中國駐德大使館前抬棺抗議

12月10日國際人權日，世界各地紛紛哀悼劉曉波之死。（美聯社）

2017-12-10 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國諾貝爾和平獎得主劉曉波，遭北京當局囚禁多年，今年7月因癌末病死。中國隨即軟禁遺孀劉霞，並搜捕有祭悼行為的民眾。德國北萊茵-威斯特法倫州（北威州）的一間職業學校師生，決定在今天國際人權日，抬棺到中國駐柏林大使館抗議，並紀念逝去的劉曉波。

據《德國之聲》報導，2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，但當時他被關押在中國監獄內，德國萊茵—馬斯職業學校的師生，從這年的12月10日開始，就會到中國駐德大使館抗議，持續至今已經8年。

學校的宗教課老師屈納（Roland Kühne）指出，他們在2010年時，得知劉曉波被中國禁止前去領取諾貝爾和平獎，都感到無法相信，所以當下就到中國駐德使館前，搭建一座牢房加以抗議，學生們更決定每年都要來抗議。

萊茵-馬斯職業學校，今天將會有大約有16歲至25歲之間的280名學生，到中國駐柏林大使館示威，除了紀念去世的劉曉波，也要呼籲中國停止軟禁劉霞。抗議活動包括朗讀劉曉波的作品，以及他參與起草修改的零八憲章。諾貝爾文學獎得主、德國女作家米勒（Herta Müller）也預計前來參與。

此外，老師屈納從殯葬公司借來棺材，讓學生們抬棺示威的同時大喊「習近平先生，劉霞在哪裡？」屈納認為，棺材象徵著劉曉波之死，他雖然已經遠去，但他的思想和著作，會一直流傳下去。

19歲的女學生伊莎貝拉，連續兩年都前來抗議。伊莎貝拉說，許多同學都對劉曉波心懷敬意，因為他在缺乏言論自由的國家，仍然勇敢講出自己的意見。她認為，假如一個人只是因為說出自己的看法，就身陷囹圄，這未免也太不公平了，對於這種不公正的事情，絕無法視若無睹。