10年和20名男鬼發生性行為 英女聲稱「回不去了」

英國27歲女子里姆（Amethyst Realm），近日透過節目訪問時表示自己10年多來「靈異的性愛過程」。（圖擷取自《每日郵報》報導專頁）

2017-12-10 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國27歲女子里姆（Amethyst Realm），近日透過節目訪問時表示，自己10年多來「靈異的性愛過程」，還表示因為與20多名鬼魂性交實在太爽，導致現在對「現實世界的男人已無興趣」，這番驚人的說詞，讓節目主持人不敢置信。

根據《每日郵報》報導，里姆在ITV的節目「This Morning」，娓娓道出10年前與當時的未婚夫同居時，第一次感應到鬼魂，里姆還會趁未婚夫不在家時，換上性感的內衣誘惑鬼魂。里姆：「就如同重量一般，我感覺大腿上有股壓力，還感受到了呼吸、撫摸。」，主持人Holly Willoughby ：「是否有因此達到高潮呢？」，里姆：「對我而言，有達到高潮」；這名鬼魂甚至於她未婚夫面前「現形」，該名未婚夫當場撞見里姆「人鬼性交」畫面，里姆的婚約也因此結束。「我想它應該是愛上我了，才想要與未婚夫結束關係，而我與它的關係長達3年直到它消失為止。」

里姆又表示，從那之後陸續與20名鬼魂交往與發生行行為，更強調「現實世界的男人已無興趣，經過多年與不同鬼魂約會經驗，我想找到一名特別的鬼魂與它一起穩定走下去。」對此主持人Phillip與Holly說：「你怎麼分辨這些不同的鬼魂？」里姆：「因為它們是不同的人，有著不同的活力。」Phillip緊接著開玩笑「一旦與鬼魂發生關係，你就回不去了…」（'Once you go ghost you never go back...' ）