10年和20名男鬼發生性行為 英女聲稱「回不去了」

英國27歲女子里姆(Amethyst Realm),近日透過節目訪問時表示自己10年多來「靈異的性愛過程」。(圖擷取自《每日郵報》報導專頁)

2017-12-10 10:40

〔即時新聞/綜合報導〕英國27歲女子里姆(Amethyst Realm),近日透過節目訪問時表示,自己10年多來「靈異的性愛過程」,還表示因為與20多名鬼魂性交實在太爽,導致現在對「現實世界的男人已無興趣」,這番驚人的說詞,讓節目主持人不敢置信。

根據《每日郵報》報導,里姆在ITV的節目「This Morning」,娓娓道出10年前與當時的未婚夫同居時,第一次感應到鬼魂,里姆還會趁未婚夫不在家時,換上性感的內衣誘惑鬼魂。里姆:「就如同重量一般,我感覺大腿上有股壓力,還感受到了呼吸、撫摸。」,主持人Holly Willoughby :「是否有因此達到高潮呢?」,里姆:「對我而言,有達到高潮」;這名鬼魂甚至於她未婚夫面前「現形」,該名未婚夫當場撞見里姆「人鬼性交」畫面,里姆的婚約也因此結束。「我想它應該是愛上我了,才想要與未婚夫結束關係,而我與它的關係長達3年直到它消失為止。」

里姆又表示,從那之後陸續與20名鬼魂交往與發生行行為,更強調「現實世界的男人已無興趣,經過多年與不同鬼魂約會經驗,我想找到一名特別的鬼魂與它一起穩定走下去。」對此主持人Phillip與Holly說:「你怎麼分辨這些不同的鬼魂?」里姆:「因為它們是不同的人,有著不同的活力。」Phillip緊接著開玩笑「一旦與鬼魂發生關係,你就回不去了…」('Once you go ghost you never go back...' )