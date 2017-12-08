史上最貴分手！ 英國同意支付逾1.6兆脫歐

梅伊與榮科今日共同召開記者會表示，雙方達成協議，英國同意支付分手費，並保障居住在英國約300萬歐洲公民的權益。（路透）

2017-12-08 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國的脫歐協議總算再進一步，英國首相梅伊（Theresa May）與歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）今日（8）簽署協議，英國除了同意支付450億至550億歐元之間的分手費，梅伊也保證不會在北愛爾蘭出現設有通關檢查的硬邊界。

綜合外電報導，英國2016年6月公投決定脫離歐洲聯盟，但脫歐協議卻進展緩慢，爭議包括愛爾蘭邊境、分手費和歐盟公民權利等3大議題。

梅伊與榮科今日清晨在布魯塞爾結束談判後，共同召開記者會表示，雙方達成協議，英國同意支付金額在450億至550億歐元（約台幣1.6兆至1.9兆元）之間的分手費，並保障居住在英國約300萬歐洲公民的權益。

梅伊也強調，「在北愛，我們保證不會出現（設有通關檢查的）硬邊界（hard border）。」

對此，歐盟執行委員會發表聲明說：「執委會對於3大議題獲致充分進展感到滿意。」

愛爾蘭外長柯伏尼（Simon Coveney）也表示歡迎，他說：「對於愛爾蘭島上的所有人而言，這是一項很棒的結果，保證沒有硬邊界。」

這項協議將由歐盟執委會提交到14日展開的歐盟高峰會。梅伊表示，她預期高峰會將批准正式協議。