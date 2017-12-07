芬蘭慶祝獨立建國百年 引世界「藍白」響應

波蘭的莎娜山在北極光及藍光相互輝映下，山的稜角顯得更加立體，吸引許多人圍觀拍照。（美聯社）

2017-12-07 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕歷經1917年12月6日的俄國革命後，芬蘭以獨立共和國的身分建國。直到今年芬蘭為慶祝建國100周年，在臉書以1個「芬蘭（Finland、芬蘭文：Suomi） 100」的活動號召，吸引世界各國紛紛響應，其中許多知名建築用芬蘭國旗的藍、白二色為光源，在夜晚中大放異彩。包括紐約的帝國大廈、里約的基督像、葡萄牙的貝倫塔（Belém Tower）、羅馬競技場等，其中芬蘭打亮1029公尺莎娜山（Saana Mountain），用藍、白光及北極光相互輝映下，整座山變得更加立體。

除了各國用「藍白」響應外，也有用實際行動證明的國家，在羅馬競技場前合唱團高歌一曲，慶祝芬蘭100周年誕辰。

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義大利的羅馬競技場的藍牆。（路透社）

波蘭首都華沙的科學文化宮，整棟藍光搭配慶祝100周年的字樣。（歐新社）

里約熱內盧的基督像也換上「藍」袍，慶祝芬蘭建國100周年。（歐新社）

葡萄牙里斯本的貝倫塔，在牆面照出藍光，牆面變成芬蘭國旗。（路透）