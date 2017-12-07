中國再傳爆炸！濟南民宅爆炸成火海 傷亡不明

中國山東濟南一棟民宅突然發生大爆炸，火勢迅速吞沒整棟民宅，現場濃煙滾滾，火光沖天。（圖擷自網路）

2017-12-07 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國又傳爆炸意外！山東濟南一棟民宅突然發生爆炸，現場燃起熊熊大火，現場傷亡狀況不明。

綜合中國媒體報導，今早8點許，濟南市歷下區一棟民宅突然發生大爆炸，火勢迅速吞沒整棟民宅，現場濃煙滾滾，火光沖天，由於爆炸威力強大，周邊大樓玻璃都遭震碎，結構也受到破壞，掉落物砸毀多輛汽車，數十輛消防車趕抵現場救援，由於現場一片混亂，傷亡情況不明。