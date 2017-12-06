臉綠綠的！日本情侶喜迎新生兒 生下來卻是「黑人寶寶」…

2017-12-06 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本有對情侶未婚懷孕，本來應該是一件可喜可賀的事，但就在小孩出生之際，一切風雲變色。女孩竟然產下「黑皮膚寶寶」，男友當下就明白，自己被扣了頂大綠帽！

這對情侶到醫院生產後，沒想到生出來的竟然是擁有黑皮膚的寶寶，男方下意識覺得女友出軌，即使女友流著淚矢口否認，但她的親哥哥卻上推特大爆料，自己根本就不相信孩子的爸爸是妹妹男友！

推特帳號（@_DNxKY）表示，自己是當事女孩的親哥哥，他寫道，得知妹妹要生寶寶了，他趕緊到醫院幫忙，誰料到，到醫院後，看到男方氣得暴跳如雷，再看看新生兒竟然是黑皮膚的孩子，他就明白，也難怪男方會質疑親妹妹出軌！他說，儘管當時妹妹淚眼婆娑地否認外遇，但他自己百分之百覺得，親生妹妹真的偷吃了。

這則貼文一貼上網，吸引許多網友轉貼分享，但大部分的人都不相信，還建議去驗DNA。而這名網友還宣稱，自己家裡附近就有美軍基地，還意味深長地說，當地酒吧常有外國人出入……。

之後@_DNxKY忽然關閉，給許多想看後續發展的網友留下許多問號。不久之後，這名男子以帳號（@DNxKY_com）回歸推特，還貼出自己與媽媽的私訊截圖，表示自己被媽媽發現在推特自爆家醜，所以才關閉之前的帳號。儘管大家看得津津有味，但有不少網友質疑，這名男子只是自己想紅，自導自演這齣事件。