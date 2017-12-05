葉門爆戰事至少125人亡 前總統遭叛軍擊斃屍體示眾

葉門前強人總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh），在首都沙那（Sanna）南方遭到於伊朗支持的「胡希里（Houthis）青年軍」叛軍擊斃。（路透資料照）

2017-12-05 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕葉門前強人總統薩利赫（Ali Abdullah Saleh），4日在首都沙那（Sanna）南方，遭到於伊朗支持的「胡希里（Houthis）青年軍」叛軍擊斃，更在網路上流傳薩利赫的屍體遭示眾。而薩利赫的支持者也與胡希里青年軍在沙那激戰，6天內至少有125人死亡、238人受傷。

綜合媒體報導，薩利赫所領導的「全國人民大會黨」（General People's Congress, GPC），2日宣布與鄰邦沙烏地阿拉伯開啟談判，為解除對葉門的封鎖，脫離與青年軍3年的結盟關係，青年軍隨即指稱薩利赫是「叛國」，雙方人馬開始在沙那附近激戰。

報導提到，青年軍在沙那南方約40公里處，攔下薩利赫的4部車輛車隊，薩利赫和GPC秘書長佐卡（Arif al-Zouka）及其副手阿瓦第（Yasir al-Awadi），遭到青年軍派出狙擊手和榴彈砲擊斃。「全國人民大會黨」幹部證實，薩利赫為了捍衛葉門共和國而捐軀，並指罪魁禍首是胡希里青年軍的武裝分子。

紅十字國際委員會（ICRC）指出，根據3間醫院的數據，目前6天內至少有125人喪生，238人受傷。