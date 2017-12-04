前幕僚踢爆 川普1餐要吃2個大麥克、2個麥香魚

美國總統川普前幕僚踢爆，川普一餐要吃兩個大麥克、兩個麥香魚，再配上一杯巧克力奶昔。（路透）

2017-12-04 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕曾任美國總統川普競選總幹事的資深幕僚李萬度斯基（Corey Lewandowski），和前副總幹事波西（David Bossie），共同撰寫《讓川普當川普》（Let Trump Be Trump）一書，踢爆川普選舉時不為人知的秘辛，例如他到麥當勞用餐時，通常會吃兩個大麥克、兩個麥香魚，再配上一杯巧克力奶昔。

據《CNN》報導，書中包含許多有趣的軼事，包括在熨燙西裝褲之前，川普就已經穿上去了，讓競選團隊的新聞秘書希克斯（Hope Hicks），只好直接幫他用蒸氣熨燙消除褲子的折痕。這兩位前資深幕僚更寫道，跟著川普工作後，遲早有一天會發現他的另一面，讓你回想為什麼當時自己要來幫他工作。

書裡寫著，川普對團隊成員生氣時，並不會刻意人身攻擊，但依然讓大家很難承受。當事情的處理情況不合川普的意思，他就會從頭到腳批評一遍。儘管如此，此書內容仍偏向正面描寫川普，因為書裡主要指責的人，是李萬度斯基離開後接任競選總幹事的馬納福特（Paul Manafort），書中多次批評馬納福特的競選規劃。