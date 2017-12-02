美航對智慧行李箱下禁令 「鋰電池不能拆」禁登機

2017-12-02 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕加裝了現代科技的智慧背包、智慧行李箱等產品，近來逐漸在國際間受到歡迎。但如果你的行李箱「太先進」，可能增加搭機時的阻礙！

綜合外電報導，這種「智慧型行李箱」常常結合USB接口，可當作手機的行動充電器；有些提供GPS定位功能，甚至能透過連結Wi-Fi或藍芽將行李箱解鎖。有些更配有電動滑輪，可以用來代步。

但美國航空（American Airlines）在昨（1）日宣布，從明年1月15日開始，除非乘客可以證明行李箱的鋰電池必要時可以拆卸，否則將禁止攜帶內建鋰電池的智慧行李箱的乘客登機。乘客獲准登機後，鋰電池可以保留在行李箱內，但若在機上，就必須遵照美國聯邦航空總署（FAA）對於鋰電池產品的規定，全程關閉電力。

這類鋰電池產品在靜置時，有短路並起火燃燒的風險，例如三星去年推出的旗艦智慧型手機Galaxy Note 7，就因大量自燃事件，而被全球多家航空公司下「禁飛令」；智慧行李箱則是近期引發關注的產品。

除了美國航空，達美航空（Delta Air Lines）也將跟進，聯合航空（United Airlines）也表示正在著手擬定類似規定，西南航空（Southwest Airlines）則說正在進行評估並考慮改變政策。