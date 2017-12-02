全球面臨糧食危機 聯合國：人類得吃這個「救世主」

聯合國農糧組織（FAO）指出，解決世上大部分糧食問題的解答就是仙人掌。（法新社）

2017-12-02 12:16

〔即時新聞／綜合報導〕全世界每天都有10億人挨餓，也有15億人暴飲暴食。加上人口暴增、氣候變遷與資源枯竭，未來糧食產量恐大幅短缺。然而，解決糧食危機的「救世主」其實一點也不陌生？聯合國農糧組織（FAO）指出，解決世上大部分糧食問題的解答就是仙人掌。

據《法新社》報導，FAO指出大部分的仙人掌都是不能吃的，但「仙人掌屬」（Opuntia）、「圓扇仙人掌亞科」（Opuntioideae）則大多數都能食用，而且具有作為農作物來大量栽種的潛能。

FAO與國際乾旱地區農業研究中心（ICARDA）指出，這些仙人掌可成為救人的寶物，在2015年馬達加斯加出現嚴重乾旱時，這些仙人掌成為當地居民與家畜的主要食物、水分來源。

報導指出，FAO表示，仙人掌受到矚目的最主要原因是，它在乾燥氣候也能生長，因此能作為保障食物供給的重要存在。另外，其果肉含有大量水分，可以說是能「當成水井」的植物。一公頃的仙人掌平均最多可以供給180噸的水分，讓5頭牛喝一輩子綽綽有餘，有效提升一般放牧土地的生產力。不僅如此，仙人掌可以改善土壤品質，對栽種青稞也有一定幫助，甚至還有降低溫室氣體的排放。

仙人掌在中美洲的阿茲特克文明中被視為是神聖的食物，學名雖然饒舌，其實在現代的墨西哥人對它們一點也不陌生，在墨西哥料理中可常見其身影，甚至還被做成飲料、藥材與肥皂，用途相當廣泛。而在墨西哥，已經有農場大規模種植這些仙人掌，每年每人平均消費量達到6.4公斤。