美最新研究出爐 擁有這血型「霧霾抗性」較高

台灣每年秋冬時節是空污的盛行期。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-01 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕受多重因素綜合影響，每年秋冬之際是我國空污盛行期，美國最新研究指出，在嚴重空氣污染之下，血型為O型的民眾，其心臟病發作風險，將比其他血型的人低上許多。

總部位於猶他州鹽湖城的非營利性機構美國山間醫療保健公司（Intermountain Healthcare），日前在加州安那翰（Anaheim）舉行的2017美國心臟病協會科學會議上，公布了上述研究結果，報告指出，當細懸浮微粒（PM2.5）濃度提高，心臟病及冠狀動脈疾病的病患，胸痛、心臟衰竭等症狀出現的機率也會隨之增加，但血型為O型血的病患則較不受影響。

該研究結合過去醫界對ABO血型系統的理解，並針對O型與非O型（A型、B型、AB型）民眾受PM2.5濃度影響的結果，進行臨床觀察，發現當PM2.5的濃度超過25（微克/每立方公尺）時，非O型血患者病發的風險將大大提高。

首席研究人員霍恩博士（Dr. Benjamin Horne）指出，上述濃度即為PM2.5對心臟病發風險影響的閾值，意即若超過這個數字，病發的風險將會成線性增加，但若低於閾值，則幾乎不會有差異。