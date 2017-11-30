共軍機艦頻繞台 美學者易思安：習近平仍想武統台灣

2017-11-30 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍近日藉「遠洋訓練」的名義派軍艦和軍機繞台動作頻繁。美國智庫研究員易思安（Ian Easton）認為，中國這個舉動應該是為了蒐集有關台灣的情資，並測試台灣軍方，未來恐將透過各種手段滲透台灣，並以武力統一。

根據《外交家（The Diplomat）》一篇由易思安發表的文章《China's Playbook for Conquering Taiwan》指出，中國國家主席習近平上任5年來積極推動軍事改革，據中共內部文件顯示，中國這些「軍改」政策，目的無非是想要征服台灣、統一兩岸。

文章中提到，習近平了解兩岸在不同的政治體制薰染下，人民本就相差甚遠，所以習近平並不會刻意想去贏得台灣人民的心，而是想利用媒體宣傳、假造歷史、間諜、經濟戰等心理手法，逐漸滲透台灣政權，讓台灣人民逐漸陷入絕望。

文章中也分析到，中國會動用解放軍挑釁台灣，造成台灣區域危機恐慌，藉以測試台灣軍方的戰鬥意志，以及美國的態度。而最後在成功滲透台灣政權系統後，趁著士氣低迷、軍備落伍，美國態度開始動搖後，「便是中共能武力入侵台灣的時機！」

易思安也呼籲，台灣同許多亞洲國家一樣，具備民主與軍事實力，美國總統川普應該讓台灣參與印度洋太平洋區域戰略（Indo-Pacific strategy），讓台灣成為戰略核心角色。