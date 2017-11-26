搶人大戰！ 美、俄爭相引渡俄羅斯駭客

2017-11-26 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯駭客尼庫林（Yevgeniy Nikulin）被控攻擊創立於美國的社群平台LinkedIn與檔案同步軟體Dropbox，因而被美國政府通緝，加州大陪審團在2016年將他起訴。但這名駭客近來卻成為美國、俄羅斯爭相引渡的罪犯，兩國爆發一場搶人大戰。

綜合外媒報導，尼庫林於2016年10月在捷克首都布拉格與女友度假時被捕。加州大陪審團在去年將尼庫林起訴，但尼庫林堅持否認一切指控。若尼庫林所有罪名被定罪，他將面對50年以上刑期以及超過200萬美元（約6000萬新台幣）罰款。

就在尼庫林被捕後不久，俄羅斯當局指控他在2009年涉及一家線上轉帳公司竊案，遭竊金額為3450美金（約10.3萬新台幣），並要求引渡他回俄羅斯。但俄羅斯的指控跟美國的指控比起來，簡直小巫見大巫，因為LinkedIn表示，尼庫林入侵伺服器竊取他人身分的受害人數，可能達到一億人。

尼庫林的委任律師薩迪勒克（Martin Sadilek）請求，尼庫林不應該被引渡回美國，捷克高等法院在24日予以駁回。俄羅斯外交部也表示，目前正在與捷克當局積極合作，確保尼庫林不會被引渡到美國。

如此一來，美國、俄羅斯間引渡大戰的決定權將落到捷克司法部長裴立肯（Robert Pelikan）手上，且無論最後決定為何，都將激怒引渡失敗的那一方。

薩迪勒克表示，尼庫林的法律團隊計畫以他的「基本人權和自由」受到侵害為由，向捷克憲法法庭提出告訴，屆時憲法法庭將可取消高等法院的判決。此外，薩迪勒克更指出，尼庫林的法律團隊計畫將此案上訴至歐洲人權法院。

美國近年來針對在拉脫維亞、西班牙和希臘等地被捕的俄羅斯駭客，提出引渡要求。俄羅斯則是極力反對美國以駭客攻擊相關罪名，自第三國引渡俄羅斯公民至美國受審。美、俄在引渡罪犯上的立場也造成雙方展開一場搶人大戰。