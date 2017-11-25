南韓國會設慰安婦紀念日 持續關注慰安婦權益

2017-11-25 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會昨日通過一項法案，指定8月14日為「慰安婦日」，留下二次大戰時期，韓國婦女曾被日軍強迫做為慰安婦的歷史記憶。

綜合外電報導，南韓國會在週五（24）通過一項法案，從明年起，以8月14日為紀念日，紀念二次大戰時期作為日軍慰安婦的韓國婦女。此外，該法案另規定，應為低收入受害慰安婦提供喪葬費用；要求中央和地方政府於8月14日，舉辦慰安婦相關紀念活動；中央政府頒布任何與慰安婦相關的政策前，須經過與受害慰安婦商議等措施。

據《韓聯社》報導，此次修法也檢視了2015年，南韓和日本達成慰安婦問題協議的合法性。

2015年，南韓外交部長尹炳世和日本外務大臣岸田文雄，曾宣布雙方在慰安婦問題上達成共識；日本首相安倍晉三也致電當時南韓總統朴槿惠，向韓國慰安婦表達「謝罪」與「反省」。協議中並提出，韓國政府將設立慰安婦基金會，日本政府則為此基金會直接撥款10億日圓。

《韓聯社》報導，南韓公民和受害慰安婦無法在「感情上」接受這份協議；南韓輿論也批評，此協議宣布前，未徵求過受害慰安婦的意見，且日本政府也未承擔法律責任。

對於南韓設立慰安婦紀念日的新法案，日本外務省亞大局局長金杉憲治則向南韓駐東京大使館提出抗議，他說，「這項法律違背2015年日韓雙邊協議的精神，並阻礙了日韓雙邊關係的發展」。