藏旗事件延燒 德媒一面倒批中：敢搶旗就報警

不滿觀眾席上飄揚著西藏「雪山獅子旗」，有中國球迷憤而動手搶旗拉扯。（歐新社）

2017-11-23 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國U20國家隊日前前往德國，與當地球隊進行友誼賽，不料中國球員見到觀眾席上飄揚著西藏「雪山獅子旗」後，憤而離場抗議，比賽一度中斷；中國U20國家隊揚言，下場比賽若再出現類似情況將罷賽，德國媒體不滿言論自由遭干涉，一面倒批評中國。

「雪山獅子旗」事件越演越烈，針對中國不滿場邊出現「藏獨」象徵一事，在該場比賽結束後德國足協副主席齊默曼（Ronny Zimmermann）指出，德國方面早在比賽開始之前，就提醒過中國代表團可能會有類似狀況，而中國應該要知道，在德國體育場裡人人都享有自由表達觀點的權利；齊默曼強調，在球場內懸掛旗幟也是屬於這類範疇之內。

德國足協主席格林德爾（Reinhard Grindel）也公開表態，說中國人「必須接受民主的抗議」，不過中方立場強硬，要求從下一場在法蘭克福所舉行的友誼賽開始，不得再出現「雪山獅子旗」，德國發行量最大的報紙《圖片報》指出：「很明顯，德國足協不會阻止球場言論自由；如果中國球迷像第一場比賽中那樣動粗搶旗，那麼法蘭克福人不會迴避報警。」

德國媒體一面倒地指責中國「不尊重德國的言論自由」，《法蘭克福評論報》以「踢球的中國史塔西（東德特務組織）」為題，稱來德國踢球的中國球員和那些憤怒的中國觀眾，「也許比外人更加接近北京當局」，暗指中國球迷和中國政治機構有關聯。

《法蘭克福匯報》怒指「中國人不值得尊重」，《中黑森邦報》要求：「給中國人一張紅牌，讓中國球員離開德國球場。」

中國U20國家隊將在當地時間25日在法蘭克福與當地球隊交手，德方已經表示，比賽當天將有70多位德國球迷以及同情西藏人士會在場邊舉「支持言論自由」標語以及「雪山獅子旗。」

中國官媒《環球時報》痛斥，「體育不能摻雜政治」，怒批德國拿言論自由當擋箭牌羞辱遠道而來的客人，《環球時報》還稱法蘭克福所在的黑森邦是「藏獨」老巢，前黑森州州長多次接見達賴，法蘭克福「西藏之家」是藏獨成員的活動據點，認為局勢對中國十分不利。