拆東牆補西牆！中國長城粗魯修繕遭質疑

現今看到的中國長城，大部份是明代時期所修繕完成的遺址。（圖擷自維基）

2017-11-22 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕近期有中國網友揭露萬里長城遭到工人的粗魯修繕。陝西榆林市內的1段長城遺跡，工人以粗魯方式拆除城磚之外，甚至用「拆東補西」的方式進行修繕，引起外界的關注。而當地政府於官網回應，承認此施工行為不當。除此之外，他們成立調查小組，並對文物管理和施工部門的負責人展開調查。

綜合中媒報導，中國長城在陝西橫山區波羅堡的東牆，因1名網友於11月13日釋出，城牆修復過程的影片和圖片，引起外界關注。該網友自稱是中國長城學會會員和長城保護聯盟成員。

當時施工人員拆除的是波羅古堡的東邊外城牆的包磚內層磚塊，而工人將拆除的磚塊，從高處往下丟後，將置於地上的磚塊們整齊放在一旁。隨後，送往另一處長城遺跡，並以舊磚塊修復其遺跡，這種「修舊如舊」的方式遭到網友質疑，「這是修長城還是拆長城？」。

陝西省文物局相關人員接受採訪表示，「修舊如舊」的修繕手法，是將建築物修復後的「風貌如舊、樣子如舊、工藝如舊」。他指出，影片中修繕長城的方法沒有違法，但針對施工人員的修繕行為可能有所不當，且需通過專業鑑定才可斷定其行為。

榆林市橫山區的政府於11月19日針對此事件，在官網回應表示，他們承認波羅古堡東城牆維修工程中存在不規範施工行為，且命令工程停工。除此之外，他們成立調查小組展開調查，並依照調查結果與相關規定，懲處相關文物管理和施工部門的負責人。