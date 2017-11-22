連媽都認不出？泰國戽斗男蛻變成韓國小鮮肉

泰國男子穆林（Noppajit Monlin）從戽斗男變成小鮮肉。（圖擷取自《鏡報》）

2017-11-22 16:14

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕泰國一名工人因為下顎歪曲，經常遭到旁人的嘲笑，讓他變得極度缺乏自信，不太敢正眼視人，不過日前他的人生有了重大的轉變，泰國整型真人秀節目找上他，安排整形醫師替他改造，其效果簡直是100分，從戽斗男變成小鮮肉，讓眾人驚呼，根本是重新投胎。

泰國男子穆林的下巴不僅戽斗還歪曲。（圖擷取自《鏡報》）

根據《鏡報》報導，泰國男子穆林（Noppajit Monlin）的下巴不僅戽斗還歪曲，不只是無法正常進食，連用餐時都還要刻意躲開同事，自然也交不到女友，僅有一位變性人Tob欣賞他的內涵，願意與他交往。

穆林被泰國整型節目《Let Me In》相中，改變了他的一生。（圖擷取自《鏡報》）

沒有自信的穆林就這樣活了22年，直到近期被泰國整型節目《Let Me In》相中，改變了他的一生。該節目找了手術高操的整形醫生替穆林動手術，其包括下顎、前額及眼睛等部位，也注射了內毒桿菌，光是恢復期就長達了3個多月的時間。

他選擇與變性女友Tob繼續在一起，感情相當的好。（圖擷取自Youtube）

穆林從戽斗男變成小鮮肉後，該節目安排他走到媽媽面前，沒想到連養育他22年的親生母親也認不出來。小鮮肉穆林現在變得非常受異性歡迎，但他還是選擇與Tob繼續在一起，感情相當的好。

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