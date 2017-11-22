姆南加瓦東山再起 將接任辛巴威總統

2017-11-22 02:20

〔中央社〕辛巴威國會議長慕登達宣布總統穆加比（Robert Mugabe）今天辭職後，一名執政黨官員告訴美聯社，最近遭穆加比免職的第一副總統姆南加瓦將在48小時內接任國家領導人。

辛巴威軍方上周政變正是因為穆加比將姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）免職而起。

執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）19日舉行會議，解除穆加比的黨魁職務，並決議由遭他罷黜的姆南加瓦取代。會中也同意穆加比應在20日中午前辭去總統職務，否則即展開彈劾程序。

執政黨也已決議將推舉姆南加瓦為明年總統大選的候選人。

法新社報導，現年75歲的姆南加瓦以嚇人的權力和殘忍無情聞名，據說他對敵人格殺勿論，為自己贏得「鱷魚」綽號。但他的謀略顯然不及第一夫人葛瑞斯（Grace Mugabe）。

葛瑞斯比自己93歲高齡的的總統丈夫年輕41歲，她顯然說服穆加比趕走跟隨他多年的好幫手姆南加瓦，進一步圖謀自己的政治野心。

葛瑞斯和擔任穆加比副手的姆南加瓦長期不和，2人的鬥爭在穆加比接班人之爭達到最高點。姆南加瓦先逃到南非，並且公布5頁報告譴責穆加比的統治和葛瑞斯的野心。

分析家指出，姆南加瓦一切就諸，準備接任國家領導人。

根據辛巴威憲法，第一副總統將可自動成為代理總統90天。

辛巴威1980年脫離英國殖民統治而獨立，在新國家誕生初期，穆加比任命當時還是年輕實習律師的姆南加瓦出任國安部長。

此後，姆南加瓦擔任一連串內閣要員，但他和政治導師穆加比之間並非始終關係融洽，年輕的姆南加瓦對穆加比的整肅並不陌生。

姆南加瓦被拔官之後，他發表5頁的譴責信，指責葛瑞斯的野心以及穆加比的領導風格。

2004年，姆南加瓦被控公開圖謀副總統一職，弄丟執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線秘書長的職位。

在隨後的4年政治流放中，他當時的勁敵穆朱魯（Joice Mujuru）成為副總統，備受看好可以成為穆加比接班人。

但穆朱魯在葛瑞斯策動的一次政治運動中，副總統職位被拔掉，葛瑞斯說服穆加比認定穆朱魯不能信任。

2008年選舉，姆南加瓦當時擔任穆加比競選主要操盤手，從此改變姆南加瓦的未來。

穆加比輸掉第一輪，但他的支持者不願在第二輪犯相同的錯誤，第二輪投票充斥暴力、恐嚇以及作票的指控。

同年，姆南加瓦接任聯合作戰司令部主管，這是由維安主管組成的委員會，遭到人權團體指控以暴力整肅異議分子。

因為選舉暴力事件，歐盟和美國針對穆加比和盟友進行制裁，姆南加瓦也遭鎖定，但很快被賦予國防部長一職。