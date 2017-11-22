解放英雄變暴君 辛巴威總統穆加比下台

2017-11-22 01:04

〔中央社〕辛巴威總統穆加比曾打趣說，他將統治國家直到100歲。但1924年出生、現年93歲的他今天在國會啟動彈劾情況下遭逼退，在軍方奪權數日後宣布辭職下台，結束長達37年的統治。

穆加比（Robert Mugabe）在軍方上周起事奪權後，原本仍堅拒下台，但執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）19日舉行會議，解除穆加比的黨魁職務，並決議由遭他罷黜的副總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）取代。

國會今天召開會議，展開彈劾穆加比的程序，他召開的內閣會議因幾無部長參加而流會，眼見大勢已去，他終於決定下台。

他在由國會議長穆登達（Jacob Mudenda）宣讀的信函中說：「本人穆加比依據辛巴威憲法第96條，謹此正式提請辭職，即時生效。」姆南加瓦料將繼任總統。

法新社報導，穆加比推翻白人少數統治，把當時稱為羅德西亞（Rhodesia）的辛巴威，從英國殖民統治中解放出來，被譽為解放者。但他很快成為暴君，打壓政治異議人士，並且毀掉國家經濟。

以政治犯身分身陷囹圄多年後，穆加比率領流血解放戰爭外加制裁行動，迫使當時的羅德西亞政府走上談判桌，並讓國家於1980年贏得獨立成為辛巴威。

那一年大選，穆加比大獲全勝當上總理。執政初期，穆加比宣布族群和解政策，以及把教育與衛生服務擴大到占多數的黑人，贏得國際社會讚揚。

但他的光采很快消退。

1974年結束牢獄生涯後，穆加比接手率領「辛巴威非洲民族聯盟」（ZANU），與恩柯摩（Joshua Nkomo）率領的「辛巴威非洲人民聯盟」（ZAPU）並肩作戰，解放祖國。

但恩柯摩卻成為穆加比打壓異議人士行動的早期犧牲者之一。

1982年恩柯摩擔任內政部長時，他的勢力範圍馬塔貝里蘭省（Matabeleland）遭查獲大量軍火，因而被撤職。

穆加比的勢力以多數民族紹那人（Shona）為主，他隨後派出在北韓受訓的第5旅，針對恩柯摩領導的少數民族恩迪貝里人（Ndebele）發動行動，估計造成2萬人喪生。

近20年後，穆加比沒收白人擁有的農莊，此刻他徹底從西方國家的寵兒轉而遭國際社會唾棄。儘管如此，在非洲許多地方，穆加比的解放英雄地位依然傳誦不已。

穆加比推出的土地改革政策，主要是安撫憤怒且威脅顛覆政權的老兵，但卻破壞了重要的農業領域、造成外國投資者逃離、並且讓經濟跌入谷底。

在此同時，批評者指出，穆加比戀棧權力，手法包括打壓人權和選舉舞弊。

傳記作者梅瑞迪斯（Martin Meredith）表示：「他真正著迷的不是個人財富，而是權力。」

「年復一年，穆加比透過暴力和鎮壓來維持權力，手法包括摧毀政治異己、違抗法院、藐視財產權、查禁獨立媒體和選舉舞弊。」