神隱2月不「搗彈」 外媒：金正恩驚傳健康危機

金正恩神隱了近2個月，直到上週才由官媒公布近照，被外媒推測是暫停飛彈挑釁的背後原因。（擷取自《朝中社》）

2017-11-21 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩神隱近2個月，近照日前曝光，北韓官媒《朝中社》15日發布的照片顯示，金正恩體重疑似持續上升，更被捕捉到滿頭大汗、站立不穩的狀況，外媒根據蛛絲馬跡推測，長期豪奢的生活，恐讓金正恩受諸多慢性疾病所苦，健康狀況明顯亮起紅燈，進而推測這是北韓暫停飛彈挑釁的主因。

根據英國《每日星報》專文報導，年僅33歲的金正恩當日在視察1間化妝品工廠時，疑身體不適導致站立不穩，隨行人員見狀連忙拉來1張折椅讓他坐下，狀況才獲舒緩，休息片刻後，金正恩接著前往另1間製鞋廠巡視，結果又被拍到滿頭大汗，頻頻坐下休息的畫面。

報導指出，金正恩素來嗜吃乳酪等高脂飲食，菸酒也不忌口，更從全球廣徵廚師來應付他不健康的飲食習慣，金正恩因而飽受許多慢性疾病所苦，過去曾被媒體報導患有痛風、糖尿病、心血管疾病等文明病。

據悉，金正恩過去曾在2014年消失了6週之久，北韓當局隨後亦承認他「受不舒服的生理狀況」所苦，這次更消失了將近2個月，《每日星報》因而推測其不良的健康狀況，可能是北韓暫停飛彈試射的背後原因。