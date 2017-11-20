肯亞最高法院駁回抗告 宣布甘耶達勝選有效

2017-11-20 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞第二次總統大選在上月26日舉辦，由現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）再度贏得勝利，肯亞最高法院今（20）日駁回推翻二次總統選舉結果的抗告，宣布維持本次選舉的結果，甘耶達也將於本月28日宣誓就職。

綜合外媒報導，肯亞第一次的總統大選在今年8月8日舉行，第一次選舉的結果為甘耶達勝選，但卻遭其對手歐丁嘉（Raila Odinga）指控選舉過程有「不當行為」。肯亞最高法院當時便展開調查，並於9月宣布甘耶達當選無效，要求在60天後進行第二次大選。

8月的第一次總統大選，投票率高達80%。但10月的第二次總統大選，因歐丁嘉表示，選舉委員會「毫無誠意修正有漏洞的計票系統，只是想讓甘耶達勝選，無視法律」，憤而退選，同時呼籲其支持者抵制選舉，讓甘耶達以98%的得票率高票當選。

而在9月宣布甘耶達當選無效的肯亞最高法院，今日駁回兩項要求推翻總統二次選舉結果的抗告，正式宣布維持第二次大選的結果。

首席大法官馬拉加（David Maraga）表示，最高法院一致認為該抗告不合理，特此裁定維持大選結果。

甘耶達預計將在11月28日宣誓就職，可望結束從8月開始，對於總統大選進行的流血衝突與暴力抗爭，更有望緩解因大選急速下滑的肯亞經濟。