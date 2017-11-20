共同社：美曾盼獲日允許 攜核武入本土

2017-11-20 01:44

〔中央社〕共同社獨家報導，根據解密的美國政府檔案，在1969年有關沖繩歸屬的談判過程中，美國政府內部曾探討是否有可能與日本方面就緊急事態時攜帶核武器進入日本本土達成協議。

這項方案最終未向日方出示，但從中可以看出美方有意借談判沖繩歸屬的機會，將美軍在當時由其治理的沖繩所享受的基地自由使用權擴大至日本本土。

美國將沖繩交給日本時，最終就允許美軍再次攜帶核武器進入沖繩達成了密約，此事已為世人知曉，但今年9月在美國國家檔案局獲得相關文件的琉球大學教授我部政明指出：「不僅是沖繩，美國當時還想讓日方允許攜帶（核武器）進入日本本土，這一事實首次獲得證實。」

日期為1969年6月26日的國務院絕密文件顯示，當月初的日美外長會談上，時任日本外相的愛知揆一遞交了為預計當年11月達成沖繩協議準備的日美領袖聯合聲明草案，美政府就此研究了不同方案。

在「美方要求悉數列入」的聲明草案中，寫入了在遠東發生緊急事態時允許攜帶核武器進入日本全境的條款。同時，因為美方認為日方不太可能公開接受這草案，還準備了將秘密協議作為附屬文件的另一套「日方更易接受的」方案。

秘密協議草案將採用交出沖繩後召開的「日美安全保障磋商委員會」會議記錄的形式，日本外相將對美國駐日大使表示，遠東發生緊急事態時對事先磋商「採取迅速且積極的應對」，這項發言可被理解為允許攜帶核武器進入日本本土。

此外還寫道，當朝鮮半島和台灣發生緊急事態時，允許美軍在未進行事先磋商的情況下使用駐日美軍基地。