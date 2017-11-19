中國隊赴德踢足球賽 見藏旗揮舞玻璃心碎崩潰慘敗

中國U20國家隊前往德國踢友誼賽，有觀眾在場上揮舞西藏的「雪山獅子旗」，中國球員見狀一度離場抗議，中國隊最後則以0:3慘輸敗。（圖擷自臉書）

2017-11-19 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國U20國家隊前往德國，參加西南地區聯賽友誼賽，在與當地的美茵茲隊（TSV Schott Mainz）過招時，有觀眾在場上揮舞西藏的「雪山獅子旗」，中國球員見狀離場抗議，比賽一共中斷了25分鐘，而中國隊最後則以0:3慘輸美茵茲隊。德國方面對此強調，這屬於言論自由的表現。

據《德國之聲》報導，等到示威民眾自願把旗幟收下去，比賽才繼續進行。美茵茲隊雖然才剛升上西南地區聯賽，但對陣中國隊仍然虎虎生風，在第35分鐘、39分鐘、69分鐘攻破中國隊大門，笑納友誼賽勝利。

德國足協副主席齊默曼（Ronny Zimmermann）賽後對此指出，德國方面早在比賽開始之前，就提醒過中國代表團可能會有類似狀況，而中國應該要知道，在德國體育場裡人人都享有自由表達觀點的權利。

齊默曼說，在球場內懸掛旗幟也是屬於這類範疇之內，他更呼籲中國要以冷靜的心態來看待。不過他同時也向球迷喊話，不要故意在足球場上向客人挑釁。

中國U20國家隊赴德國，與西南地區聯賽球隊進行友誼對抗，是希望讓球隊早點為2020東京奧運會準備，此舉曾在德國引發爭議。目前西南地區聯賽的19支球隊已有16支同意合作，每與中國隊踢一場，球隊就可獲得1萬5000歐元（約新台幣53萬元）。