菲國馬拉威反恐戰爭 特赦組織：政府軍刑求平民

菲律賓馬拉威市的反恐戰役雖已宣告結束，但馬拉威市的市容早已殘破不堪，居民無家可歸。國際特赦組織更指控政府軍違反人權，以殘忍的手段，非法對馬拉威市的平民進行刑求。（法新社）

2017-11-18 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南方的馬拉威市（Marawi）在今年5月下旬爆發恐怖份子與政府軍的城鎮戰。該城戰事在經過5個月後，終於在上月23日結束。但根據國際特赦組織（Amnesty International）所公布最新的報告，政府軍與恐怖份子都有違反國際人權法，馬拉威市的平民是戰爭下最大的受害者。

根據國際特赦組織在昨（17）日發表最新的報告，在馬拉威市開戰的5月下旬時，就有數以萬計民眾流離失所，家園遭到戰爭無情的破壞。許多平民因來不及逃離而受困戰場，生活在擔心被政府軍或恐怖份子發現的陰影下。有許多平民也擔心受到炸彈波及，當地甚至可能有搶案發生。

報告中更表示，菲律賓政府軍和恐怖分子一樣都對平民犯下反人權的罪行。

報告指出，國際特赦組織訪問8名戰爭中的生還者，得知菲律賓政府軍扣留許多的平民，政府軍在沒有證據的情況下，指控逃出的平民是恐怖份子，並進行刑求、虐待，甚至恐嚇處決。

一名生還者向國際特赦組織說：「原本以為逃出戰區後能暫時安全，但政府軍的領導軍官卻指控他們是恐怖份子，隨即拳打腳踢。我的同伴出示他的身分證件，但軍方卻說他是恐怖份子的狙擊手，並將他的手腳用有通電的電線綑綁。軍方似乎因為他們在戰爭中失去13名弟兄非常生氣。」

報告還指出，有另一名逃出馬拉威市的生還者，在被菲律賓政府軍刑求時，遭到毒打，軍方甚至將滾燙的液體潑在他身上，讓他當場失去意識。

對此，菲律賓新任參謀總長葛瑞羅（Rey Leonardo Guerrero）表示，政府軍絕對不容許士兵濫權，將會對相關事件進行徹底調查。