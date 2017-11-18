夏威夷戀屍癖殺人魔 自爆不想坐牢才裝病

2017-11-18 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國夏威夷檀香山一名罹患重度戀屍癖的殺人犯齊藤（Randall Saito），日前逃出醫院搭機前往茂宜島，再轉機至加州聖荷西，引起社會恐慌，3天後於加州史塔克頓附近落網。齊藤受訪時坦言，為了規避坐牢，他謊稱罹患精神疾病，而逃跑只是想證明，自己在外面能有正常表現，與一般人無異。

綜合媒體報導，現年59歲的齊藤，1979年槍殺一名女子，因精神狀態異常獲判無罪；1981年又陸續犯下性虐、姦屍等多起案件，被送進精神病院；1993、2000年，齊藤曾兩度向法院申請釋放，但未獲准；未料這次竟動歪腦筋，企圖溜走。不過齊藤解釋，他在醫院待了一陣子，覺得不安全，甚至感到絕望，才會萌生逃亡的念頭，對於自己的脫逃計畫成功，齊藤直呼「不敢相信是真的，以為會在轉角處就被抓到」。

報導指出，齊藤也說，逃跑後他透過假名、偽造證件騙過一群人，且聖荷西機票最便宜，所以才選該地，至於途中有無他人暗中協助，齊藤僅回無可奉告。

齊藤還自爆，會被法官判無罪，是因為他宣稱，自己罹患戀屍癖等疾病，實際上卻是捏造的，目的是不想入獄，而1993年，法院曾根據齊藤的醫療報告，裁定他仍深受性虐癖、戀屍癖所苦，駁回他的釋放申請。