願兩國和平相處... 伊拉克與以色列小姐世紀合照

以色列小姐甘達爾斯曼（Adar Gandelsman，左）與伊拉克小姐伊丹（Sarah Eedan，右）一起自拍。（圖擷自ARMOND （A）@AboAmee68757464推特）

2017-11-17 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕以色列曾在1981年進行巴比倫行動，摧毀伊拉克的核反應爐，使得兩國勢如水火。如今美國拉斯維加斯舉辦2017年環球小姐大賽，以色列小姐甘達爾斯曼（Adar Gandelsman）與伊拉克小姐伊丹（Sarah Eedan）一起自拍，宣揚用和平解決危機的理念。

據《BBC》報導，雙姝的自拍照發布後，在網路上引起阿拉伯人的怒吼，在美國當教授的阿布卡里奧（Asaad Abukhalil）在推特上斥責，伊拉克的選美皇后竟然喜歡和來自殘暴地區的選美皇后合照。

伊丹面對潮水般湧來的抨擊，發表聲明指出，當時以色列小姐走向她，除了希望兩國人民和平相處，並詢問她是否願意一起拍照，伊丹則欣然接受，留下伊拉克小姐和以色列小姐同框的難得照片。

伊丹強調，她們合照的目的是希望世界和平，並呼籲應該要用和平與希望來解決危機。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的發言人對此盛讚，這無疑為該地區帶來了希望。以色列媒體《Ynet》讚賞甘達爾斯曼的行動，讓彼此的心靈更加靠近。