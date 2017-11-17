外國帥哥手臂刺中文 網友直呼：你被刺青師陰了啦！

科迪喜歡漢字。（圖取自Cody Williams臉書）

2017-11-17 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕不少外國人喜歡漢字，將漢字刺在身上，美國有名22歲少年科迪‧威廉斯（Cody Williams）就因喜歡漢字，在手臂上刺了一句中文，他刺完後將刺青PO到臉書上炫耀，沒想到在網路上瘋傳，甚至還登上媒體，不少懂中文的網友看到刺青，都認為科迪被刺青師傅陰了，但科迪解釋，其實這是他自己想刺的，他覺得很好玩。

《Independent》報導，科迪在手臂上刺了：「我不知道 我不會說中國話」他透露，他很喜歡漢字，平常就喜歡閱讀中文書籍，所以他決定在身上刺上漢字，他希望擁有一個獨一無二的漢字刺青，於是有了想法。

科迪先是找了中文流利的朋友討論，他不想有任何錯誤，他說，會刺這句話的原因是這樣就不會有人問他這些字的意思，當有人問，他就會說「我不知道 我不會說中國話」，他認為這樣的刺青很有意義，也很有趣，說不定對方也會覺得他很幽默，以後當阿公之後，還可以和子孫們炫耀，他也已經想好要怎麼和子孫們分享這件事。

不過很多網友一看到照片剛開始認為他是被刺青師陷害，認為師傅一定是知道他看不懂中文，才故意這樣刻，但他也向網友解釋，不論是刺青內容還是字體都是他選的。