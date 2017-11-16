哈日族有福了！ 日本擬2018放寬外國客免稅制度

日本政府將進一步放寬外國遊客免稅政策，不管是一般商品或消耗商品，只要消費總額超過5000日元，就可辦理免稅。新稅制預計最快在2018年夏季開始實施。（彭博）

2017-11-16 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕哈日族有福了！日本政府將進一步放寬外國遊客免稅政策，購買一般商品或消耗商品時，其消費總額只要超過5000日元（約1345新台幣），就可辦理免稅。新稅制最快在2018年夏季開始實施。

「日經中文網」報導，目前外國遊客在日本購物時，服裝和工藝品等一般商品，以及化妝品和食品等消耗性商品，必須「分別」超過5000以上，才能辦理免稅。

日本財務省和觀光廳今後將在50萬日元（約13.45萬新台幣）上限的範圍內，進一步放寬免稅制度。稅制調整後，外國遊客只要消費總額超過5000日元就可免稅。

舉例來說，目前分別購買3000日元的襯衫和2000日元的點心，是無法享受免稅的，等到新制實施後，兩者加起來就可免稅。不過，購買的消耗品必須用透明塑膠袋封起來。

報導指出，此舉是為促進訪日觀光客消費，新稅制將被寫入日本2018年度稅制改革，爭取在2018年夏季起實施。

據日本觀光廳統計，日本的免稅店數量在5年內增加10倍，截至今年4月，達到4萬532家；今年1至9月，訪日遊客消費額達3兆2761億日元（約8810億新台幣），創下歷史新高。