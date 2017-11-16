橫綱暴打後輩震驚相撲界 起因竟來自於「滑手機」？

圖為2016年的秋季場所第6天賽事，日馬富士（左）將貴之岩（右）推出土俵（擂台）之外。（美聯社）

2017-11-16 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕現年33歲、來自蒙古的日本相撲橫綱「日馬富士」傳出施暴醜聞，對同樣來自蒙古的27歲力士「貴之岩」施暴，貴之岩更被打到頭骨折。相關人士透露，當時在聚會中，日馬富士喝醉並對貴之岩說教時，貴之岩因為手機響起所以拿起手機滑，不料日馬富士卻暴跳如雷，拿酒瓶直接毆打貴之岩。

根據日本《朝日新聞》報導，相撲界人士透露，在10月25日晚間，10位出身自蒙古的力士舉辦聚會，剛好這天晚上是「鳥取場所」秋季巡迴賽舉行的前一晚，橫綱白鵬、鶴龍、日馬富士；「關脇」（相撲力士等級）照之富士以及貴之岩等人都參加了此次聚會。

而日馬富士在酒席間喝醉後，開始對貴之岩平日的言行說教，隨後貴之岩因智慧型手機響起而開始滑手機，日馬富士看到後十分不滿，直接拿酒瓶毆打貴之岩並騎坐在他身上，再拿其他物品及徒手持續毆打。據了解，當時貴之岩雖然有防禦，卻沒有做出抵抗，白鵬等人則是極力制止日馬富士持續攻擊。

在事件爆發之後，日馬富士已在14日向日本相撲協會提交停賽申請，日本相撲協會也召開危機處理會議，了解案情，這次酒後施暴事件對日本相撲形象造成傷害，恐怕會影響日馬富士的職業前途。