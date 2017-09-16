美景盡收眼底 柯錫杰掌鏡為雙橡園再添風華

台灣攝影大師柯錫杰應台北駐美代表高碩泰夫婦邀請來華府拍攝雙橡園之美。（記者曹郁芬攝）

2017-09-16 12:31

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕有了梁丹丰的素描、洪易的雕塑，雙橡園的藝術收藏今晚又多了柯錫杰拍攝的相片，為雙橡園再添風采。柯錫杰在受訪時還感歏，「我好像還沒有真正地拍好」，期待將雙橡園的美盡收眼底。

舞蹈家樊潔兮在雙橡園演出「媽祖—月見之舞」。（記者曹郁芬攝）

雙橡園的美麗風華讓台灣攝影大師柯錫杰都戀戀不忘。一九二九年出生的柯錫杰被譽為「臺灣現代攝影第一人」，台北駐美代表高碩泰夫婦邀請他與知名舞蹈家妻子樊潔兮到雙橡園住了五天，以柯錫杰的獨到眼光紀錄下這棟歷史建築物的一颦一笑，並在今晚舉行作品發表會，邀請美國藝術界佳賓與僑界人士共同欣賞。美國在台協會執行理事羅瑞智也到場祝賀。

台灣攝影大師柯錫杰拍攝的雙橡園充滿夢幻美感。（台北駐美代表處提供）

樊潔兮在晚會中表演自創的「媽姐—月見之舞」，獲得熱烈迴響。舞畢，樊潔兮還送給柯錫杰一個飛吻，兩人恩愛的互動毫不掩飾。

台灣攝影大師柯錫杰拍攝的晴空下的雙橡園。（台北駐美代表處提供）

由於雙橡園是歷史故蹟，依照美國政府規定不能住人，柯錫杰夫婦落腳在雙橡園過去供安全人員居住的小木屋內。八十八歲的柯錫杰早上六點便開始帶著相機到處取景，他說，無論是空氣、光影還是樹林，雙橡園都充滿了美滿，他心中還有許多構思未完成，將來要盡全力拍出一整套作品。

台灣攝影大師柯錫杰所拍攝的雙橡園夜景。（台北駐美代表處提供）

樊潔兮說，只要有相機在手，柯錫杰「就是巨人」，忘了年紀，忘了累，看到柯錫杰取景的角度，她有些驚訝，但他們兩人對美感和藝術有很高的默契，打破年齡的隔閡。這次柯錫杰攝拍的作品也是由她先挑選後，再公開給大家欣賞。她說，對雙橡園慕名已久，台灣為了保有雙橡園經歷許多起伏，能夠親臨非常感動。