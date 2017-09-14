2017世界「鬍子」錦標賽 網友票選他的最帥

鬍子世界錦標賽上出現千奇百怪的造型鬍子，令人大開眼界。（授權：Greg Anderson）

2017-09-14 13:33

〔影音新聞／綜合報導〕對你來說鬍子是什麼樣的存在呢？每天早上都必須刮除與打理的一部份，就跟刷牙洗臉一樣，還是覺得鬍子等同於男人味的象徵？近年來愈來越多潮男選擇蓄鬍，而留鬍子其實並不像我們想像中一樣：「單純的把鬍子留長」而已，這其中還有各種「眉角」要注意，例如：類別、打理方式等等，就跟髮型一樣千變萬化，甚至有俱樂部舉辦活動來評比大家的鬍子造型，覺得這比賽聽起來也太神奇？快來一起了解「2017鬍子與鬍鬚世界錦標賽」到底有什麼歷史淵源吧。

今年於德州舉行的2017鬍子與鬍鬚世界錦標賽，剛於9/3號落幕，這項活動起始於1990年位於德國的一個小鄉鎮，但第二屆卻一直到1995才又再次舉辦，之後便已兩年一次的方式陸續在歐洲巡迴，包括德國、英國、瑞典等地，可以顯見這項活動在歐美地區受歡迎的程度。

▲感覺用了好多髮膠才固定住鬍子。（授權：Greg Anderson）

大家一定都很好奇，鬍子評分標準到底為何？根據世界鬍子與鬍鬚錦標賽官網顯示，除了以類型來區分，例如八字鬍組、山羊鬍組，也有freestyle組來讓大家盡情揮灑自己的創意，並請攝影師Greg Anderson拍下照片與大家分享。此外，國外新聞網站還舉辦票選，讓網友投出心目中的最佳十名，

看完以上的介紹還不過癮嗎？攝影師的IG上還有許多遺珠，大家可以觀賞之後評比自己心目中的最佳鬍子！