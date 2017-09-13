可直接打爆金正恩的窗戶！ 韓首射「金牛座」導彈

南韓今天利用F-15戰鬥機發射金牛座飛彈，據稱該彈可以直接瞄準金正恩辦公室的窗戶。（美聯社）

2017-09-13 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻頻進行飛彈試射，日前甚至宣布第6次核試爆大成功，針對北韓威脅南韓今天發布消息指出，昨天成功進行了「金牛座」（TAURUS）遠端空地導彈的首次實彈發射，其精準度可以直接對準金正恩辦公室的窗戶，以進行「斬首」任務。

《韓聯社》報導，昨天成功完成「金牛座」空對地導彈試射，該導彈最大射程500公里，從韓國中部上空的F-15K戰鬥機上發射，可以精確打擊遠在平壤的戰略設施。昨天南韓空軍在中部泰安郡附近的半島西部海域上空發射，飛彈飛行距離控制在400公里左右，最後在韓國南部群山市一座無人島射擊場上空盤旋兩圈後命中目標。

南韓空軍表示，「金牛座」展現了遠端精確打擊能力，有空軍人士表示，本次試射證明了「金牛座」的優越性能，若敵人挑釁，空軍將動用精確打擊武器反擊。據稱「金牛座」精準度超高，甚至可以直接瞄準金正恩辦公室的窗戶。

報導指出，「金牛座」是韓國「殺傷鏈系統」（Kill Chain）的主要組成部分。該導彈不只可躲避敵軍雷達探測，也可避開電磁干擾精準打擊目標。南韓軍方2013年採購170多枚「金牛座」，目前數十枚已在空軍實戰部署，而去年10月初空軍決定再購買90枚。